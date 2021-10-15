Bensu Soral'dan açıklama! Hakan Baş'la boşandı mı?

Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi üzerine ünlü çiftin ayrılacakları yönünde haberler çıkmıştı. Sonrasında Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.'EVLİLİĞİMİZLE İLGİLİ HASSAS BİR SÜREÇTEYİZ'Bunun ardından çift, ortak bir açıklama paylaşarak çıkan haberleri yalanlamışlardı. İki ismin de sosyal medyada yayınladıkları açıklamada, 'Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var' ifadeleri yer almıştı.Evliliklerini ayakta tutmak için mücadele eden ikilinin krizi aşamadığı, 2018'de muhteşem bir düğünle evlenen çiftin evliliklerini tek celsede bitirdiği iddia edildi.'BOŞANMA SÖZ KONUSU DEĞİL'Katıldığı davette açıklama yapan Bensu Soral, boşanma haberlerinin asılsız olduğunu belirterek, 'Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz' dedi.“Gerçek değil o haberler. Hakan'la birlikte gördük o haberleri. Zaten ortak bir açıklama yaptık. Sizden bir şey gizlemiyoruz. Daha önce anlattığımız gibi, hala bir karar veremedik. Boşanma söz konusu değil. Olursa zaten bunu saklamayız. Olduğunda sizinle paylaşırız. Şu an kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet zaten bu işler' ifadelerini kullandı.'ÖYLE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ BİR ŞEY YOK'Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Hakan Baş, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda şarkıcı Edis Görgülü'nün asistanlığını yapan Simge İnce ile objektiflere takılmıştı.Araç içinde görüntülenen ikili, gazetecileri fark edince birden gaza basarak uzaklaşmak istemişti. Görüntü vermekten kaçamayan ikili, çareyi açıklama yapmakta bulmuştu.Hakan Baş, 'Arkadaşlar yanlış olmasın, hanımefendi ile öyle düşündüğünüz gibi bir şey yok aramızda. Arkadaşlarımızla bir yere katıldık' demişti.MANİDAR PAYLAŞIMÖte yandan Bensu Soral, resim yaptığı bir karenin altına, 'Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi' mesajını yazmıştı.30 yaşındaki güzel oyuncunun sosyal medyada yaptığı bu yorum, adı çapkınlık haberleriyle anılan eşi Hakan Baş'a gönderme olarak yorumlanmıştı.