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Ünlü çiftten müjdeli haber!

Geçtiğimiz yaz ayında nikah masasına oturan Taner Ölmez ve kendisi gibi oyuncu olan Ece Ceşmioğlu evliliklerini gözlerden uzak yaşıyor. Ünlü çiftten güzel haber geldi. Ece Çeşmioğlu'nun hamile olduğu öğrenilirken son paylaşımında karnının büyüdüğü görüldü.

Ekleme: 14.10.2021 - 11:18 Güncelleme: 14.10.2021 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Ünlü çiftten müjdeli haber!
Son olarak Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat vermiş olan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girmişti.

Sade bir tören yapan çiftin düğününe ünlü isimler adeta akın etti. Çiftin cephesinden güzel haber geldi.

Ünlü çiftin bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi. Taner Ölmez, geçtiğimiz günlerde eşi ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Ece Çeşmioğlu'nun karnının büyümeye başladığı görüldü.
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