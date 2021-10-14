'Ölünce beni hayvan mezarlığına gömün' diyen Ajda Pekkan'ın sokak hayvanlarına harcadığı para dudak uçuklattı!

Ajda Pekkan, sokak hayvanlarıyla ilgilenmesi için yanına bir çalışan aldı. Süperstar, sokak hayvanları için ayda 20 bin liralık harcama yapıyor.

Süperstar Ajda Pekkan, hayvan sevgisiyle bilinen bir isim.Öyle ki; 2013 yılında verdiği bir röportajda 'O kadar seviyorum ki hayvanları, beni gömerseniz hayvan mezarlığına gömün. Her şeyim onlar.' ifadelerini kullanmıştı.Ajda Pekkan, sokak hayvanları için yanına yeni bir çalışan aldı.Süperstar'ın çalışan sadece sokak hayvanlarını besliyor, hastalığa yakalananları tedaviye götürüyor.Paraya önem vermediğini ifade eden Ajda Pekkan, sokak hayvanları için ayda 20 bin liralık harcama yapıyor.