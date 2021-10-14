Haluk Levent konserinde minik sürpriz!

Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu düzenlenen konserler kapsamında İzmir'de sahne aldı. Konser esnasında sahneye giren bir sokak köpeği, Koro Şefi Gennadiy Saçenyuk'un yanından ayrılmadı.

Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği turne kapsamında rotasını İzmir'e çevirdi.İzmir Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda konser verdi. Muhteşem geceye minik bir sürpriz damgasını vurdu.Sahneye giren bir sokak köpeği, Koro Şefi Gennadiy Saçenyuk'un yanından ayrılmadı.