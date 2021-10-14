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Bensu Soral ile Hakan Baş'tan kötü haber!

Bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan Bensu Soral ile Hakan Baş, tek celsede boşandı.

Ekleme: 14.10.2021 - 14:59 Güncelleme: 14.10.2021 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Bensu Soral ile Hakan Baş'tan kötü haber!
İsmi son zamanlarda başka kadınlarla anılan iş insanı Hakan Baş ve oyuncu Bensu Soral çiftinden kötü haber geldi.

TEK CELSE YETTİ
2018 yılında muhteşem bir düğünle evlenen çiftin, 3 yıllık evlilikleri tek celsede bitti.

Evliliklerinde sıkıntılar yaşayan ikili, ortak açıklama ile iddaları yalanlamıştı:

"HASSAS BİR DÖNEM"

"Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var."

Bensu Soral'ın adı eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile anılırken Hakan Baş'ın ise Mina Ceran'la anılıyordu.
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