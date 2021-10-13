Yılmaz Erdoğan'dan 'Bir Demet Tiyatro' açıklaması!

Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un bu haftaki konuğu usta sanatçı Yılmaz Erdoğan oldu. Erdoğan, sekiz sezon boyunca yayınlanan 'Bir Demet Tiyatro' hakkında da konuştu.53 yaşındaki oyuncu, senaryosunu kendi kaleme aldığı 'Bir Demet Tiyatro' programının yeniden televizyonda yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusuna verdiği yanıtta şöyle dedi:'HASRETLİK HALİ GÜZEL''Yeniden yapsak olmaz. Aynı tat olmaz. Bunu düşündük hatta ben bir altın sezon kütüphanede dursun diye yazdım. Belki BKM 30'uncu yıl için falan yapılabilir. Hasretlik hali güzel, sıradan bir şey haline getirmeyelim. Yeniden yayınlanırsa Feriştah'ta yüzde yüz sorun çıkar.Erdoğan sözlerine; 'Saldıray'ı ise komple biplerler. Ancak Saldıray, Feriştah seyredip kimse ahlaksız olmadı. Çünkü ahlak öyle bozulan bir şey değil. Yoğurt gibi hava alınca bozulan bir şey değil. Bozulması da düzeltilmesi de daha zor bir şey. Özgür sanatla bozulmaz' diye devam etti.SEKİZ SEZON YAYINLANDI1995 ile 2007 yılları arasında iki ayrı dönemde tam sekiz sezon olarak yayınlanan 'Bir Demet Tiyatro'nun oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyleydi:Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan Bican Günalan, Gürdal Tosun, Deniz Özerman, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Olgun Şimşek, Ayberk Atilla, Engin Günaydın, Sinan Bengier, Altan Erkekli ve Erdoğan Dikmen25 YILIN ARDINDAN YENİDEN BULUŞTULARÖte yandan iki sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2' programının yılbaşı özel bölümünde Demet Akbağ ve 'Bir Demet Tiyatro' sürprizi yaşandı.Yılbaşı özel programı için 25 yıl aradan sonra doğdukları BKM Tiyatro Sahnesi'nde; 'Mükremin Çıtır', 'Lütfiye Çıtır' ve 'Feriştah Yenge' seyircilerin karşısına çıkmıştı. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan karakterler, herkesi duygulandırmıştı.