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Neslihan Atagül, 1 gece için 300 bin TL aldı!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, iddialı elbisesi ile kamera karşısında poz verdi.

Ekleme: 13.10.2021 - 10:56 Güncelleme: 13.10.2021 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Neslihan Atagül, 1 gece için 300 bin TL aldı!
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz aylarda hastanelik olmuştu. Rol aldığı Sefirin Kızı dizisine de veda eden güzel oyuncuya, doktorlar 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koymuştu.

DERİN YIRTMAÇ

Zor günleri geride bırakan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte Dubai'de bulunan bir otelin açılışına katıldı. Atagül otelde bir gece konaklamak için 300 bin TL aldı.

Ünlü oyuncu, krem rengi parıltılı ve derin yırtmaç detaylı iddialı elbisesiyle otel odasında poz verdi.



YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Yeni karelerini 12,3 milyon takipçici olan sosyal medya hesabından yayınlayan Atagül'e, 1 milyondan fazla beğeni ve 12 binden fazla yorum geldi.

Dün sabah saatlerinde Dubai’ye giden ünlü çift, dört gün kalacağı şehirde hem iş görüşmelerini gerçekleştirecek hem de tatil yapacak.
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