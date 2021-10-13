  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emel Sayın sahnelere geri dönüyor!

Konserlere 5 milyon TL 'Sayın'! 2 yıl aradan sonra sahne anlaşması. Pandemi nedeniyle sahnelere ara veren Emel Sayın, milyonluk bir anlaşmayla geri dönüyor. Sanatçı 10 konser için 5 milyon liraya el sıkıştı.

Ekleme: 13.10.2021 - 11:30 Güncelleme: 13.10.2021 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Emel Sayın sahnelere geri dönüyor!
Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Emel Sayın, 2 yıl aradan sonra sahnelere geri dönmeye karar verdi. Pandemi nedeniyle müzik çalışmalarına ara veren ve normalleşmeyle birlikte konser vermekten kaçınan 75 yaşındaki sanatçı, milyonluk bir anlaşmaya imza attı. Hayranlarından çok fazla uzak kalmak istemeyerek sahneye çıkma kararı alan Sayın, yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere toplam 10 konser için 5 milyon TL'ye imza attı.


Önümüzdeki günlerde sevenleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşayan sanatçı, öte yandan hayatını kaleme aldığı kitabının da yakın zamanda raflarda yerini alacağını söyledi. Sayın bir röportajında Tarık Akan'a dair bilinmeyenleri kitabında anlatacağını açıklamıştı.

Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar! Rusya'ya ait drone düşürüldü! Mehmetçik eller tetikte bölgeyi izliyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'YPG/PKK'ya Harekat' açıklaması! ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' sözleri tepki çekmişti...
Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Silopi'de çocukların spor yapabileceği spor alanları yok' iddiası görüntülerle yalanlandı!
Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri başladı! 127 bin işçi bu görüşmelere kilitlendi
'Siyasi Cinayet' iddiaları ile ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı...
Ankara'da Mansur Yavaş öfkesi! Asfalta milyonlar gitti yollar delik deşik
Hakan Bayrakçı’dan CHP’ye sert eleştiriler
Çalışmak için 1 milyon kişiye ihtiyaç var! Maaşlar 7 bin TL'den başlıyor!
İstanbul'da metrobüslerin tavanlarından su akıyor! CHP'li İBB'nin utanç görüntüleri....
AİHM cinsel istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var
Döviz bürolarında yeni dönem: Türkiye'de dört faaliyet bölgesi belirlendi
Günün en ilginç haberi: Uzaylı vakıf kocamı çaldı! 2 milyon liralık boşanma davası açtı
İngiltere'de yeni kriz patlak verdi!
Türkiye ile Pakistan'ın denizaltı anlaşması dünyanın gündeminde
Boğaz'da dehşet anları! Sosyal medya fenomeni Baran Taşkut fiyatı çok buldu çalışanları dövdü
İzmir'de saplantılı aşık dehşeti! Bir sapıktan kaçtı diğerine yakalandı
Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'