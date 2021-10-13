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Derya Tuna ifade verdi! 'Dua edin İbrahim Tatlıses duymadı'

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, oturduğu sitedeki komşuyla kavga etti. Komşusunu darp etmeye çalıştığı ve "Kapıda adamlarım, kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor" dediği iddia edilen Tuna, şikayet üzerine karakolda ifade verdi.

Ekleme: 13.10.2021 - 12:43 Güncelleme: 13.10.2021 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Derya Tuna ifade verdi! 'Dua edin İbrahim Tatlıses duymadı'
bir süre sonra başka bir komşu, Şen Ailesi'ne giderek, Derya Tuna'nın beklediğini söyledi. Bunun üzerine aile, Tuna'nın evine gitti.

'ÇOK KÖTÜ ADAMLARA ÇATTINIZ'

Derya Tuna'nın, komşusuna 'Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor' dediği öne sürüldü.
4Derya Tuna hakkında tehdit iddiası Dua edin İbrahim Tatlıses duymadı

Tatlıses'in eski eşinin, 'Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız' sözleriyle, Zübeyde Şen'in üzerine yürüdüğü iddia edildi.

KARAKOLDA İFADA VERDİ

Korkarak Derya Tuna'nın evinden ayrılan Zübeyde Şen, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Şen'in şikayeti üzerine karakola götürülen Derya Tuna'nın ifadesi alındı.
6Derya Tuna hakkında tehdit iddiası Dua edin İbrahim Tatlıses duymadı

Derya Tuna, komşuyla sadece konuştuklarını tehdit veya hakaret içerikli bir söylemde bulunmadığını ileri sürerek, suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DÜĞÜNDE AİLE POZU

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses, geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Nikahta; Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi olmuştu.

Çift, Raffles Otel'de gerçekleşen nikah töreni öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçmişti. Oğullarını evlendiren Tatlıses ve Tuna'nın neşesi oldukça yerindeydi..
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