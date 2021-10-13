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Demet Şener'den aşk itirafı!

Tescilli güzel Demet Şener, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Çağla Şıkel'in "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim" sözlerine meslektaşı Demet Şener'den destek geldi. Deneyimli manken Demet Şener, "Aşk bu! Kiminle olursa olsun aşk güzeldir. Bizler bu yaştan sonra gerçek ilişki istiyoruz. Karşımızdaki insanın durumunu araştıracak değiliz. Çağla, kendi parasını kazanan ve ayakları üzerinde duran bir kadın. Kimsenin malına, mülküne ihtiyacı olmadığını söylemek istemiş, haklı da!" dedi.

Ekleme: 13.10.2021 - 11:08 Güncelleme: 13.10.2021 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Demet Şener'den aşk itirafı!
Ünlü manken Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Fakir insanla da beraber olurum' açıklamasına meslektaşı Demet Şener'den destek geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen Şener, 'Karşımızdaki insanın pusulasını araştırmıyoruz' ifadelerini kullandı.

Spor çıkışı Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıyan ünlü model Demet Şener, formda ve fit olmanın sırrının doğal beslenme, spor ve tencere yemeklerinde gizli olduğunu anlattı.

'YAŞLANMA KORKUM YOK'

44 yaşında olduğunu, yaşlanma korkusu yaşamadığını ve vücuduna iyi baktığını söyleyen Şener, 'Çok iyi bakıyorum kendime, spor yapıyorum. O yüzden böyle hep taytlayım böyle...'

'Her sabah okula bırakıyorum çocukları sonra sporumu yapıyorum. Aslında herkesin bildiği basit yöntem var, yaktığından daha azını yiyeceksin. Mevsiminde sebze ve meyve yemek, protein ağırlıklı beslenmek.'

'Ben hep tencere yemeği evde yerim, yağlı ve anormal soslu şeyleri yemiyorum. Günde bir saat spor yapıyorum. Boş yere olmuyor emek verince oluyor, kereviz sapı, salatalık, taze zencefil ve liman bunları her gün içiyorum. Hiç yok yaşlanma korkum, 44 yaşındayım. Herkese söylüyorum yaşımı' şeklinde konuştu.

'ÇAĞLA KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR KADIN'

Ünlü model ayrıca Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde 'Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim' açıklamasının hatırlatılması üzerine 'Çağla kendi parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın onu anlatmak istemiş. Başka bir şey dediğini zannetmiyorum...'

'Aşk bu, kimle olursa aşkı yaşamak güzel. Bizler bu yaştan sonra gerçek aşkı istiyoruz. Tabii karşımızdaki insanın herhalde pusulasını araştırmıyoruz, onu demek istedi Çağla. Belli bir işi gücü olsun, onun dışında aşk yani' ifadelerini kullandı.

Şener, yeni bir birlikteliğe yelken açtığı Tolga Arman'la ilgili soruya ise 'Şu an gerçek aşkı yaşıyorum tabii çok mutluyum' cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye gelen Çağla Şıkel, muhabirlerin 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna 'Eğer birisi olursa ben de isterim beraber geleyim, konserde müzik dinleyim ama şu an yok' cevabını vermişti. Şıkel, sözlerine 'Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum' şeklinde devam etmişti.
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