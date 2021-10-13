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Danilo Şef'e eşinden olay gönderme!

MasterChef Türkiye yarışmasıyla ülkemizde adını duyuran İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararı aldıklarını geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu. Tuğçe Demirbilek, boşanma aşamasında olduğu eşine üstü kapalı bir şekilde göndermede bulundu.

Ekleme: 13.10.2021 - 11:29 Güncelleme: 13.10.2021 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Danilo Şef'e eşinden olay gönderme!
Seyahat amaçlı geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek’le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

"EVET BOŞANIYORUZ"
Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.


Sosyal medyada ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Danilo Zanna bu iddiayı cevapsız bıraktı.

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, kafa dağıtmak için Somer Sivrioğlu ile Mardin'e gitti. Zanna ve Sivrioğlu Mardin'de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile karşılaştı.

İNSANLARIN İKİ YÜZÜ VARDIR
Bütün bu yaşananlarından ardından Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından "Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır" notunu paylaştı.

Snob Magazin'in haberine göre; Tuğçe Demirbilek'in bu paylaşımı Danilo Zanna'ya gönderme olarak yorumlandı.
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