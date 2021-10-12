Ünlü türkücü Ceylan hastanelik oldu!

Türkücü Ceylan, yeni klibi için 6 saat suda bekleyince hastanelik oldu. Sürekli değiştirdiği imajıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı Ceylan, Müslüm Gürses’in en sevilen eserlerinden olan ‘Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim’i yeniden söyledi.CEYLAN, KLİP SONRASI HASTANELİK OLDUCeylan için Maslak’ta bir stüdyoda kurulan dekor evi su altında bırakıldı. Çekimler 12 saat sürdü.Klipte 1.5 ton su ve 2 ton silis kumu kullanıldı. Ünlü şarkıcı, çekimlerin sonunda hastanelik oldu.