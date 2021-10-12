Ünlü türkücü Ceylan hastanelik oldu!
Ünlü türkücü Ceylan, yaptırdığı estetik operasyonları sonrasında tanınmaz hale gelmişti. Sürekli değiştirdiği imajıyla gündemde kalan Ceylan, yeni klibi için 6 saat suda kalınca hastanelik oldu.
Türkücü Ceylan, yeni klibi için 6 saat suda bekleyince hastanelik oldu. Sürekli değiştirdiği imajıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı Ceylan, Müslüm Gürses’in en sevilen eserlerinden olan ‘Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim’i yeniden söyledi.
CEYLAN, KLİP SONRASI HASTANELİK OLDU
Ceylan için Maslak’ta bir stüdyoda kurulan dekor evi su altında bırakıldı. Çekimler 12 saat sürdü.
Klipte 1.5 ton su ve 2 ton silis kumu kullanıldı. Ünlü şarkıcı, çekimlerin sonunda hastanelik oldu.