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Ünlü çiftten aylar birlikte ilk poz!

Yönetmenliğini ve senaryosunu Umut Evirgen’in üstlendiği Kimya filminin gösteriminde eski sevgili Melisa Şenolsun'la bir araya geldi.

Ekleme: 12.10.2021 - 10:08 Güncelleme: 12.10.2021 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Ünlü çiftten aylar birlikte ilk poz!
Oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci ve yönetmen eski sevgilisi Umut Evirgen aylar sonra bir araya geldi. Yönetmenliğini ve senaryosunu Umut Evirgen'in üstlendiği, oyuncu kadrosunda eski sevgilisi Melisa Şenolsun'un yer aldığı Kimya filminin ekip gösterimi önceki akşam gerçekleşti. Eski çift, kameralara birlikte poz verdi.

'İŞİMİZİ YAPTIK'

Cesur giyim tarzı ile dikkat çeken Melisa Şenolsun, eski sevgilisi Umut Evirgen ile gazetecilere poz verdi. Melisa Şenolsun “İkimizde işimizi yaptık ve en önemlisi profesyonel kişileriz. Aramızda herhangi bir problem olmadı.' dedi.


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