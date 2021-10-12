Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı: Koronavirüs iddiasına cevap geldi

Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. 77 yaşındaki sanatçının eşi Sevim Emre iddiaların asılsız olduğunu, mevsimsel olarak kontrole gittiklerini ifade etti.

Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı konuşuluyor. Şubat ayında aşı olan usta sanatçının tedbir amaçlı hastanede olduğu ifade edildi.SEVİM EMRE: SAĞLIĞI GAYET YERİNDEÇıkan iddiaların ardından Posta'ya açıklamada bulunan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, “Böyle şeyleri nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Boş yere yakınlarımızı tedirgin ediyorlar. Mevsimsel olarak kontrole geliyoruz. Orhan Gencebay'ın hiçbir şeyi yok. Sağlığı gayet yerinde” dedi.