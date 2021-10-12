Nihan Ünsal’ın sevgilisi Özer Kaçmaz’ın eşi konuştu

Geçen nisan ayında koronavirüse yakalanan 'Sadakatsiz' dizisinin Haluk Güçlü'sü Burak Sergen, hastaneden çıkar çıkmaz kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal'la evlenmişti.4 AY SONRA ALDATTIAradan 4 ay geçti ve evlilik Nihan Ünsal'ın ihanetiyle sarsıldı. Nihan Ünsal'ın, memleketi İzmir'de tanıştığı iş insanı Özer Kaçmaz'la sevgili olduğu ortaya çıktı.Dizi çekimleri nedeniyle İstanbul'da olan Burak Sergen, kendisine açtığı güzellik merkezinin tadilatı nedeniyle İzmir'de olduğunu bildiği eşinin ihanetiyle neye uğradığınıu şaşırdı. Oyuncu, hemen avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı. Nihan Ünsal ise Özer Kaçmaz'la el ele çekilen fotoğraflarının eski olduğunu, herhangi bir ihanet olayının yaşanmadığını savundu.Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal'ın sevgilisi Özer Kaçmaz'ın eşi, Tv100'den Birsen Altuntaş'a konuştu.'KOMŞUMUZDU'“Eşim Özer Kaçmaz'la fuarlarda stant işi yapıyoruz. İki çocuğumuz var. 2018'de boşandık, sonra yeniden barıştık ve eşimin yeni tuttuğu evde yaşamaya başladık. Bu kadın annesiyle bizim karşı dairemizde oturuyordu. Yani komşumuzdu. Bizim Özer'le kıskançlık kavgalarımız meşhurdur. Bir kavgamız sonrası ben kızıp, çocukları alıp annemin yanına gittim. O sırada bu kadın, eşimi ‘Ben seni eskiden beri çok beğeniyordum' deyip ayartmış. Eve girip çıkmaya başlamış. Burak Sergen'le de karı koca ilişkisi yaşamadığına, iki arkadaş gibi olduklarına eşimi ikna etmiş.'HEMŞİRE DE İŞİN İÇİNDE'O fotoğraflar yeni, eşim nereye giderse bu kadın da oraya gidiyormuş. Burak Sergen'in hemşiresi de işin içinde... Çok çirkin olaylar var. Eşimle görüşmemizi engellemeye çalıştı. Koronaya yakalandık, eşim bizim eve ilaç getirecekti. Getirmedi. Telefonla aradım, meşgul yaptı. Evin önüne gittim, bu kadın balkona çıktı ve elini beline koymuş bana ‘Sen ne yüzsüz kadınsın, buraya kadar geldiğine göre ilacını da kendin al' dedi. Elime aldığım taşı balkona attım...”