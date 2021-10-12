Nihal Yalçın tartışmasında Tamer Karadağlı’ya büyük destek! Arşivler iki ismin de puanını verdi

Nihal Yalçın'ı ödül töreninde kalkıştığı siyasi konuşma sırasında protesto eden Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı siyasi söylemlere ve partizanlığa girmemesi ancak toplumu ilgilendiren konularda sanatçı hassasiyetiyle duruş sergilemesi ile biliniyor. İşte Karadağlı'nın kritik konularda sergilediği duruş.MEHMETÇİK'İN YANINDA OLDUOyuncu Tamer Karadağlı Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için askeri birlikleri ziyaret ederek askerlerimizle sohbet edip fotoğraflar çektirmişti. Sınırlarımızı teröristlerden temizleyecek olan harekat için Mehmetçik'in moralinin yüksek olmasını e her zaman yanlarında olduğunu aktaran Karadağlı büyük takdir toplamıştı. Karadağlı yaptığı açıklamada 'Sanatçı olarak Mehmetçik ile yan yana olmak zorundayız. Çünkü bu vatanın her karışı bizim' demişti.AZERBAYCAN'IN YANINDA OLDUKaradağlı yine Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtardığı harekatla ilgili sanasyonel bir çıkış yapmış ve kardeş ülkenin milli harekatına şu sözlerle tam destek vermişti: 'Beni bu yaştan sonra almazlar ama alsalardı Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım. Neden yapmayayım. Çünkü ne diyoruz 'tek millet iki devlet'. Eğer öyle düşünüyorsak bunun gereklerini yerine getirelim. Değil mi'TV PROJELERİNDE ROLLERİNİ TOPLUM VE AİLEYİ GÖZETEREK SEÇİYORHaluk: Karadağlı rol aldığı projeleri toplumun milli manevi değerlerini gözeterek seçtiği biliniyor. ATV nin sevilen uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın projesinde çalışkan, fedakar ve günün sonunda ailesinden asla vazgeçmeyen babayı oynayan Karadağlı buradaki Haluk rolüyle milyonların gönlünde yer edindi.Göktürk Albay: Karadağlı yıllar sonra yer aldığı bir başka TV projesinde de yine bir askeri canlandırdı. Göktürk Albay karakteriyle beğenilen bir performans ortaya koyan ünlü oyuncu bu projede de göğsünde ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan bir karakteri canlandırmış oldu.'GAY KARAKTER OYNAMAM'Yıldız oyuncu yine TV projeleri için kendisine yöneltilen soruya da bu tercihini gösteren bir cevap verdi. Karadağlı 'Gay karakter oynar mısın?' sorusuna 'TV'de böyle bir karakteri oynamam' demişti.'GEZİ'YE GİTTİM, İŞİN AĞAÇ OLMADIĞINI GÖRÜNCE…'Tamer Karadağlı'nın toplumsal konulardaki özgürlüklerden yana ancak milli ve ciddi bir duruş sergileme konusundaki başka bir hassasiyeti Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açıklamalarına da yansıdı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Geziye gittim ve işin ağaç olmadığını gördükten sonra çıktım. Çünkü ben orada ağaçlar kesilmesin diyen gençlerin yanına gitmiştim. Sonra birçok farklı fraksiyonun oraya geldiğini gördüm ve 'Ha bu iş başka bir yere gidiyor' diyerek ayrıldım. Bir daha da gitmedim' dedi.FETÖ'YE 15 TEMMUZ'DAN ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİKaradağlı 2015 yılında verdiği bir TV röportajında Türkiye'de devlet içindeki yapılanma (O dönem 'paralel' olarak isimlendirilen FETÖ) hakkında da çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Ünlü oyuncu FETÖ ile ilgili olarak 'Paralel yapı korkulması gereken bir çetedir. Olmayan şeyleri 'mış' gibi gösteren bir yapı bu.' İfadelerini kullanmıştı.15 TEMMUZ'DA KARADAĞLI: BAYRAĞINI HİÇ BIRAKMADIKaradağlı'nın FETÖ ve benzeri yapılara karşı devletine sahip çıkma refleksi 15 Temmuz'da da kendini gösterdi. 15 Temmuz konusunda birçok platformda ve demokrasi nöbetlerinde yer alan Karadağlı şehitlerimizin anıldığı etkinliklerde de yer alarak vatandaşlara eşlik etti.MEGA PROJELERE SİYASİ GÖZLE BAKMADI, DESTEK VERDİYavuz Sultan Selim Köprüsü: Ünlü oyuncu Karadağlı yine üzerinden siyaset yapılan ve bu maksatlarla karşı çıkan kesimlerin olduğu mega projelerle ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı. 'Üçüncü köprüye karşı olmayı bırakın. Dördüncü hatta beşinci köprü bile lazım. İstanbul'un trafik sorununu bilmeyen mi var?' diyerek Hizmetlere siyasi bakmamak gerektiğini söyledi.Yeni İstanbul Havalimanı: Karadağlı'nun bu konudaki bir diğer açıklaması da Yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili oldu. Yıldız oyuncu bu konuya dair 'Yurt dışına gidip gelen, seyahatler yapan biriyseniz Atatürk Havalimanı'nın yetersiz kaldığını bilirsiniz' demişti.CHARLE HEBDO SALDIRILARINA TEPKİKaradağlı basın özgürlüğü bahanesinin altına sığınılarak insan haklarını ve kutsalların hakaret, alay ve linç konusu edilmesine karşı çıkan açıklamalarıyla da biliniyor. İslam ve Müslümanları saldırgan karikatürlerle hedef alan Charle Hebdo'ya tepki göstererek 'Basın özgürlüğü kisvesine saklanıp eleştiri ile hakareti karıştıranlara karşıyım. Bunun tanımının yapılması lazım. Basın özgürlüğü başka bir şey' dedi.VE NİHAL YALÇIN KONUSU: PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEBİLİYOR MUSUNUZ?Karadağlı toplumun gönlünde yer edinmesini sağlayan bu hassasiyetini son günlerin tartışmalı konusu haine gelen 'ödül töreni üzerinden linç' kampanyasına karşı gösterdiği duruş ile de gösterdi. Karadağlı Nihal Yalçın isimli oyuncunun ödül almak üzereyken konuklara ve kendisine ödül verecek olanlara karşı saygısızca konuşmasını uzatması ve siyasi mesajlar verme çabasını nezaketle protesto etmiş, sonrasında HDP'nin başını çektiği bir linç kampanyasına maruz bırakılmıştı.Tartışmalar üzerine bir süre sessiz kalan Tamer Karadağlı konunun siyasi bir linç kampanyasına dönüştürülmesi üzerine sert bir açıklama yaparak Nihal Yalçın'ın gözardı edilen açıklamaları ve destekçilerini deşifre etti. Karadağlı Yalçın ile ilgili şunları söyledi:ÖDÜL TÖRENİNDE 45 SANİYE KONUŞULURÖdül törenlerinde 30 ve 45 saniye konuşulur. 3,5 dakika boyunca ben arkada tuzluk gibi durdum. Merhaba yok, teşekkürler yok.SON İSTEĞİ DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK OLAN NİHAL YALÇIN'A PERVİN BULDAN SAHİP ÇIKTILinç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum politik açıdan değerlendirmedim. 'Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış.'ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ DİYEN O DEĞİL Mİ?'Demirtaş ne dedi. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı.PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ, ÖCALAN'A TERÖRİSTBAŞI DİYEBİLİYOR MUSUNUZ?Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye. Kendisinin bir arkadaşı ile konuştum.FESTİVALLERİ POLİTİK SÖYLEMLERE ALET EDİYORLARBurası zaten politik bir festivalmiş. Bu konuşmaları yapmak için geliyoruz demiş kendisi. Bana söylenen şey, festivalin sanatla alakalı olmadığı. Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan.