Nihal Yalçın'ı destekleyen ünlü otuncu Ceren Moray'ın Esad destekçisi olduğu ortaya çıktı! O skandal tweeti yeniden gündem oldu...

Suriye'de 2014 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 88,7'lik oyla Beşar Esad'ın kazanmıştı.CEREN MORAY'DAN 'KOYDUK MU' MESAJIEsad yeniden seçildiği için sevinç gösterilerinde bulunanlar da oldu. Gezi olaylarına destek veren Ceren Moray'ın sosyal medyaki sevinç gösterisi sırasında küfürlü ifadeleri dikkat çekti. Esad'ın fotoğrafıyla birlikte 'koyduk mu' şeklinde bir tweet attı. Bu tweet sosyal medyada tepki toplayınca, güzel oyuncu mesajını sildi.