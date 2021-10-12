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La Casa de Papel'in Berlin’i Türkiye’de!

La Casa de Papel dizisinde Berlin karakterini canlandıran İspanyol oyuncu Pedro Alonso yeni romanı 'Filipo’nun Kitabı’nın tanıtımı için Türkiye’ye geldi.

Ekleme: 12.10.2021 - 18:39 Güncelleme: 12.10.2021 - 18:41 / Editör: Ozge Selin
La Casa de Papel'in Berlin’i Türkiye’de!
Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 15.30'da Paris'ten İstanbul Havalimanı'na gelen Alonso kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Yeni yayınlanan romanı Filipo'nun Kitabı'nın tanıtımı için Türkiye'ye gelen Alonso ilk olarak, 14 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de Köprü Atölye Kitap
Kulübü'nde kitabının konuşulacağı çevrimiçi bir etkinliğe konuk olacak.

Dünyaca ünlü oyuncu ve yazar, D&R Kitap Fuarı kapsamında 16 Ekim Cumartesi günü İstinyePark D&R'da düzenlenecek olan imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.

Alonso, 17 Ekim Pazar günü ise Akasya Acıbadem D&R'da 12.00-14.00 saatleri arasında düzenlenen imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelecek.

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