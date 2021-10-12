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İrem Derici: Mustafa Sandal benim ilk gençlik aşkımdı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Mustafa Sandal ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 12.10.2021 - 09:26 Güncelleme: 12.10.2021 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
İrem Derici: Mustafa Sandal benim ilk gençlik aşkımdı
Magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bir radyo programına konuk oldu.

Derici, programda anlattığı hikayelerle ve esprili yorumlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

'TAKSİCİ BANA SORUYOR'

İstanbul trafiğinden bıktığını dile getiren İrem Derici; 'Taksiye ne zaman binsem, magazin soruyorlar. 'O onunla mı? Bu böyle mi?' diye. Ben nereden bileyim? Aynı evde mi yaşıyorum ünlülerle...' ifadelerini kullandı.

İLK BARA GİTTİĞİMDE 14 YAŞINDAYDIM'

34 yaşındaki ünlü şarkıcı, sözlerine 'İlk bara gittiğimde 14 yaşındaydım. Katana gibiydim. Kimse yaş sormuyordu.' diyerek devam etti.

'İKİ ERKEK BENİM İÇİN KAVGA ETMEDİ'

Derici'nin aşk hakkında anlattıkları ise güldürdü. Şarkıcı, 'Benim için iki erkek düello yapmadı. Mekanlarda olurdu öyle şeyler. Benim için kimse kavga etmedi. Ama biri bana baktı diye alkolün etkisiyle sinirlenen sevgilim gibi şeyler oldu...

Gençliğimde yazılmamış kurallar vardı. Birinin sevgilisine bakılmaz, aşkından ölsen onunla bir şey yaşamazsın. Şimdi işler öyle değil. Ancak bak şöyle olur. Aradan yıllar geçmiş, senin eski sevgiline aşık olmuşum. Gelir icazet alırım.' açıklamasını yaptı.

'İlk gençlik aşkın ünlüler arasında kimdi?' sorusuna Derici, 'Mustafa Sandal benim ilk gençlik aşkımdı. O zamanlar Sandal çok çekici gelirdi. Hatta geçen karşılaştık...

'KAŞAR RENDELE'

'Biraz yaşlanır insan' dedim. 'Valla çok iyiyim değil mi?' deyip, tişörtünü kaldırıp kaslarını gösterdi. Adamın kaslarında kaşar rendele; o derece iyi. Kitesurf yapıyormuş.' cevabını verdi.
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