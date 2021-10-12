Ece Ronay olayından sonra Mehmet Ali Erbil özür diledi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ı taciz ettiği yönünde çıkan iddialarla gündeme gelirken sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses'in konseri öncesi basın mensupları ile sohbet etti. Erbil, Ronay olayıyla ilgili "Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani" dedi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmesi ile magazin gündemi çalkalandı. Ece Ronay, Erbil hakkında mahkemeye başvuruda bulunarak ünlü şovmen hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı.Sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses'in konserinden önce açıklamalarda bulunan Erbil, basın mensuplarının Ece Ronay hakkında sorduğu sorulara yanıt verdi.Erbil, 'Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani' dedi.'Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin' diyen muhabire yanıt veren Erbil, 'yürümeyim artık. Benim en büyük yürümem takibe takip...' şeklinde konuştu.'Sosyal medyayı kapattım defterde diyebiliyor musunuz? 'sorusuna ise Mehmet Ali Erbil 'Çok eğleniyorum. Yok öyle diyemem. Çok oyalanıyorum' yanıtını verdi.