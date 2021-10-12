Ceren Moray, Tamer Karadağlı’ya karşı Nihal Yalçın'a destek çıktı

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, gündemdeki yerini koruyor.Ödül töreninde ödüllerden çok Yalçın ile ödülü takdim eden Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog kamuoyunun gündemine oturdu.Ödül töreninde sahnede siyaset yapmaya kalkan Yalçın'ın konuşmasına dayanamayan Karadağlı, ödülü bir an önce verip, Yalçın'ın susturmaya çalıştı. Olay sonrası Yalçın'a sosyal medya üzerinden oyuncu ve siyasi isimlerden destek verilirken, Tamer Karadağlı'ya da linç kampanyası başlatıldı.'BENİM DURUŞUM BELLİ'Kendisini savunan usta oyuncu, konuyla ilgili 'Nihal Yalçın'a Pervin Buldan, Canan Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye.' ifadelerini kullandı.YALÇIN'A BİR DESTEK DE MORAY'DANKaradağlı'nın bu açıklamaları sonrası, kendisine olan tepkiler şiddetini artırırken, bir tepki de Nihal Yalçın'a destek veren oyuncu Ceren Moray'dan geldi.Moray, isim vermeden olaya ilişkin sosyal medya hesabından Karadağlı'ya hakaret edip, 'Milliyetçiliği kasanlara ödül verdirmek sadece bu toprakların işi.' diyerek şu ifadeleri kullandı:'HIYARLIĞINI SAHİPLENMEK YERİNE...''Sanatsal hiçbir başarısı olmamasının yanı sıra, 'merhaba' dediği anda; hıyarlığını ve vasatlığını sahiplenmek yerine, onu örtmek için en primitif reflekslerle 'ama o terörörö' milliyetçiliği kasıp, magazin magazin dolaşarak bir kadının başını belaya soktuğundan emin olana kadar rahatlamayacak insanlar olduğunu anladığımız tiplere, ülkedeki en önemli sinema ödül törenlerinden birinde ödül verdirmek, bu tipleri itinayla var etmeye çalışmak da sadece bu toprakların işi. Her şey muazzam bir şekilde bu kadar mı yanlış olur, bu kadar olur.'