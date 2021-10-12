  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ceren Moray, Tamer Karadağlı’ya karşı Nihal Yalçın'a destek çıktı

Nihal Yalçın'a destek veren Ceren Moray, Tamer Karadağlı'ya "hıyar" deyip, usta oyuncunun milliyetçi açıklamalarına tepki gösterdi.

Ekleme: 12.10.2021 - 10:48 Güncelleme: 12.10.2021 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Ceren Moray, Tamer Karadağlı’ya karşı Nihal Yalçın'a destek çıktı
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, gündemdeki yerini koruyor.

Ödül töreninde ödüllerden çok Yalçın ile ödülü takdim eden Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog kamuoyunun gündemine oturdu.

Ödül töreninde sahnede siyaset yapmaya kalkan Yalçın'ın konuşmasına dayanamayan Karadağlı, ödülü bir an önce verip, Yalçın'ın susturmaya çalıştı. Olay sonrası Yalçın'a sosyal medya üzerinden oyuncu ve siyasi isimlerden destek verilirken, Tamer Karadağlı'ya da linç kampanyası başlatıldı.

'BENİM DURUŞUM BELLİ'

Kendisini savunan usta oyuncu, konuyla ilgili 'Nihal Yalçın'a Pervin Buldan, Canan Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye.' ifadelerini kullandı.

YALÇIN'A BİR DESTEK DE MORAY'DAN

Karadağlı'nın bu açıklamaları sonrası, kendisine olan tepkiler şiddetini artırırken, bir tepki de Nihal Yalçın'a destek veren oyuncu Ceren Moray'dan geldi.

Moray, isim vermeden olaya ilişkin sosyal medya hesabından Karadağlı'ya hakaret edip, 'Milliyetçiliği kasanlara ödül verdirmek sadece bu toprakların işi.' diyerek şu ifadeleri kullandı:

'HIYARLIĞINI SAHİPLENMEK YERİNE...'

'Sanatsal hiçbir başarısı olmamasının yanı sıra, 'merhaba' dediği anda; hıyarlığını ve vasatlığını sahiplenmek yerine, onu örtmek için en primitif reflekslerle 'ama o terörörö' milliyetçiliği kasıp, magazin magazin dolaşarak bir kadının başını belaya soktuğundan emin olana kadar rahatlamayacak insanlar olduğunu anladığımız tiplere, ülkedeki en önemli sinema ödül törenlerinden birinde ödül verdirmek, bu tipleri itinayla var etmeye çalışmak da sadece bu toprakların işi. Her şey muazzam bir şekilde bu kadar mı yanlış olur, bu kadar olur.'
Fethi Sekin şehit olmuştu! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Yunanistan'dan peş peşe panik hamleleri: İsrail, Almanya ve Fransa ile...
Korona aşısı, kalp spazmı yapıyor iddiası çürüdü!
Fransız senatör Pierre Laurent'den skandal paylaşım! Bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi!
İmamoğlu böyle protesto görmedi! İBB tarafından kısırlaştırılan sokak köpeği öldü cesedini beze sarıp belediye binasının önüne bıraktı!
ABD polisi, felçli siyahi adamı saçlarından tutup sürükledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasette manipülasyon devri kapanmıştır
TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu: Edebiyatımızın usta kalemi
Türkiye'den ABD'ye F-35 için çözüm önerisi: 40 adet F-16 alalım
Başkan Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı!
Tunus'un ve Arap dünyasının ilk kadın başbakanı Necla Buden, yeni kabineyi açıkladı
‘ABD garantisi’ iddiası! Yunan basını bayram ediyor: Türkiye'ye karşı zafer
Mirgün Cabas'a Selim Kiraz davası! Attığı tweet...
Şanlıurfa'da soy isim benzerliği kabusları oldu: 160 kişi köylerini terk etti
9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu”
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Türkiye’de solun hizmet ve icraat yapma kabiliyeti yok
Başkan Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, o ülkelere dikkat çekti: Dört benzemez...
8. Konya Bilim Festivali’ne 250 bin ziyaretçi
Manzarayı beğenmiyordu: Şikayetlerden bıktı karısına dönen ev yaptı

Manzarayı beğenmiyordu: Şikayetlerden bıktı karısına dönen ev yaptı

Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve..

Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve..

Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

ABD'de Kristof Kolomb için dikkat çeken iddia! Amerika kıtasını İslam korkusu sayesinde keşfetti

ABD'de Kristof Kolomb için dikkat çeken iddia! Amerika kıtasını İslam korkusu sayesinde keşfetti

ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı

ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!