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Tamer Karadağlı: Nihal Yalçın PKK'ya terör örgütü diyebilir mi

TV 8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının sunucuları, olayla ilgili düşüncelerini öğrenmek için yayına Tamer Karadağlı'yı bağladı.

Ekleme: 11.10.2021 - 10:51 Güncelleme: 11.10.2021 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Tamer Karadağlı: Nihal Yalçın PKK'ya terör örgütü diyebilir mi
Antalya Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

Yalçın, ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 'Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem.' dedi.

Yalçın'a sosyal medya üzerinden oyuncu ve siyasi isimlerden destek verilirken, Karadağlı ise bir süre sessizliğini korumayı tercih etti.

TV 8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının sunucuları, olayla ilgili düşüncelerini öğrenmek için yayına Tamer Karadağlı'yı bağladı.

'ARKADA TUZLUK GİBİ DURDUM'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karadağlı, 'Bütün yorumları okudum. Yalçın'ı çok beğenirim. Ödül sırasında ilk başta ödülü vermek için hamlede bulunuyorum. Ödül törenlerinde 30 ve 45 saniye konuşulur. 3,5 dakika boyunca ben arkada tuzluk gibi durdum. Merhaba yok, teşekkürler yok.'

'PERVİN BULDAN SAHİP ÇIKTI'

'Sizi eleştirenler oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna cevap veren oyuncu Karadağlı, 'Linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum, politik açıdan değerlendirmedim.

'SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK YAZMIŞ'

'Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış.

Demirtaş ne dedi. 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor?

'ÖCALAN'IN TERÖRİST BAŞI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYOR MUSUNUZ'

Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı.

Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye.

Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiğini bir insan.

'BURASI POLİTİK BİR FESTİVALMİŞ'

Kendisinin bir arkadaşı ile konuştum. Burası zaten politik bir festivalmiş. Bu konuşmaları yapmak için geliyoruz demiş kendisi. Bana söylenen şey, festivalin sanatla alakalı olmadığı.'
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Tamer Karadağlı: Nihal Yalçın PKK'ya terör örgütü diyebilir mi
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