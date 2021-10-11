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Beyaz Gazete
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Nihal Yalçın'ın yıllar önceki rolü gündeme geldi

Tamer Karadağlı ile gerilim yaşayan Nihal Yalçın'ın yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı bir canlı bomba karakterini canlandırdığı ortaya çıktı.

Ekleme: 11.10.2021 - 12:55 Güncelleme: 11.10.2021 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Nihal Yalçın'ın yıllar önceki rolü gündeme geldi
Altın Portakal Ödül Töreni'nde başlayan Tamer Karadağlı - Nihal Yalçın gerilimi Türkiye'nin gündeminde.

Tamer Karadağlı'nın, Nihal Yalçın'ın CHP ve HDP tarafından desteklendiğini söylemesi üzerine siyasi isimler tavırlarını ortaya koymaya başladı.

KURTLAR VADİSİ'NDE PKK'LI CANLI BOMBA ROLÜ

Son olarak büyüyen tartışmalara sosyal medya kullanıcıları dahil oldu.

Bugüne kadar tanınmayan Nihal Yalçın'ın geçmişini araştıranlar, yıllar önce Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi ortaya çıkardı.

Nihal Yalçın'ın o günlerde Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı canlı bomba rolünde olduğu görülüyor.
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