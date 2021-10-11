Nihal Yalçın'ın yıllar önceki rolü gündeme geldi

Altın Portakal Ödül Töreni'nde başlayan Tamer Karadağlı - Nihal Yalçın gerilimi Türkiye'nin gündeminde.Tamer Karadağlı'nın, Nihal Yalçın'ın CHP ve HDP tarafından desteklendiğini söylemesi üzerine siyasi isimler tavırlarını ortaya koymaya başladı.KURTLAR VADİSİ'NDE PKK'LI CANLI BOMBA ROLÜSon olarak büyüyen tartışmalara sosyal medya kullanıcıları dahil oldu.Bugüne kadar tanınmayan Nihal Yalçın'ın geçmişini araştıranlar, yıllar önce Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi ortaya çıkardı.Nihal Yalçın'ın o günlerde Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı canlı bomba rolünde olduğu görülüyor.