Mine Tugay'ın eski hali şaşırttı!

Rol aldığı pek çok diziyle geniş bir hayran kitlesi elde eden başarılı oyuncu Mine Tugay, hep genç gösteren tarzıyla da kendisine hayran bırakıyor. Tugay'ın ilk yıllarına ait bazı görüntüleri ise ara ara gündem oluyor.Gülbeyaz, Aliye, Medcezir, Çilek Kokusu, Zalim İstanbul gibi pek çok dizide rol alan Tugay, her projesinde bambaşka birisi olarak kamera karşısına geçti. Tugay'ın değişen görüntüsüne, estetik yaptırdığı şeklinde yorumlar da sıklıkla geliyor.İşte Tugay'ın görenlerde şaşkınlık uyandıran o yıllarına ait 3 fotoğrafı