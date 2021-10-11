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MasterChef’te yaprak dökümü!

Televizyonun en gözde programlarından biri olan MasterChef’te, son dönemlerde yaprak dökümü yaşanıyor. Yarışmanın jürilerinden Somer şefin 18 yıllık evliliğini bitirmesi sonrası, bir ayrılıkta Danilo şeften geldi. MasterChef'te neler oluyor?

Ekleme: 11.10.2021 - 10:55 Güncelleme: 11.10.2021 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
MasterChef’te yaprak dökümü!
TV8 ekranlarının sevilen programlarından MasterChef’te bu sıralar yaprak dökümü yaşanıyor. Aksiyonun bol olduğu, seyirciyi ekrana kilitleyen yarışma programının jürileri, ayrılık haberleriyle son günlerde gündemde. İlk olarak 18 yıllık eşinden ayrılan Somer şef sonrası, geçtiğimiz günlerde Danilo Zanna 9 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Peki MasterChef jürilerine neler oluyor?

MASTERCHEF’TE YAPRAK DÖKÜMÜ

Hürriyet’te yer alan habere göre; MasterChef programı ile yıldızı parlayan İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık evliliklerini bitirdiklerini açıkladı. Danilo’nun ayrılık haberi sonrasında, birkaç ay önce Somer şefinde eşinden ayrılması, akıllara ‘MasterChef jürilerine neler oluyor?’ sorusunu getirdi. Gelen ayrılık haberleri sonrasında ise gözler programın üçüncü jürisi Mehmet şefe çevrildi.


SIRADA MASTERCHEF MEHMET Mİ VAR?

MasterChef’ten peş peşe gelen ayrılık haberlerinin ardından gözler programın üçüncü üyesi Mehmet şefe çevrildi. Türkiye’ye birçok başarı getiren ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, programdaki samimi tavırları ile birçok kişinin gönlünü kazandı. Babacan şef olarak adlandırılan Mehmet Yalçınkaya’nın iki oğlu bir kızı bulunmakta. Gözlerden uzak bir aile hayatı yaşamayı tercih eden Mehmet şef, sosyal medyadan oldukça uzak duruyor. Mehmet şef geçtiğimiz aylarda kızı Sude ile Youtube kanalına katılmış ve baba kız birlikte pasta yapmışlardı.
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