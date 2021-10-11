Barış Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı açıklaması!

Survivor 2020'yi 2.'lik ile bitiren Barış Murat Yağcı, Survivor All-Star yarışması ve eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı hakkında konuştu. Milliyet'te yer alan habere göre Yağcı; kadroya dahil olup olmayacağı konusunda şu açıklamayı yaptı: 'Survivor All-Star 2022 için görüşme yapıldı ama finalize edilmedi. Ocak ayı içinde, daha süre var.'Yağcı, 'Günlük idmanımı aksatmadan, yarışmaya gidermiş gibi bir tempoyla çalışıyorum ama şu anda resmi bir sözleşme yok. Olursa da en çok gelecek yarışmacılar bizim dönemimizde olan yarışmacılar olur diye düşünüyorum.' dedi.Bölükbaşı'nın All-Star'a gelme ihtimaliyle ilgili olarak ise, 'O da gelebilir tabii ki, neden gelmesin ki? Benim için bir sorun yok. Sonuçta o da sevilen bir yarışmacı.' açıklamasında bulundu.