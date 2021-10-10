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Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın'ın 'ödül' gerginliği!

Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Nihal Yalçın konuşma yaparken Tamer Karadağlı araya girip ödülü uzattı. Karadağlı'nın tutumuna hem Yalçın hem de sosyal medyadan tepki geldi.

Ekleme: 10.10.2021 - 10:43 Güncelleme: 10.10.2021 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın'ın 'ödül' gerginliği!
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali, Antalya'da düzenlendi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise 'Zuhal' filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Nihal Yalçın konuşma yaparken sahnede bekleyen Tamer Karadağlı'nın tavırları ve konuşmayı bölerek ödülü uzattığı anlar geceye damga vurdu.

'SUS MU DEDİNİZ'

Konuşması bölünen Yalçın “Kim verdi ödülü, sus mu dediniz?” diyerek tepki gösterdi. Tamer Karadağlı ise 'Rica ederim, ödülünüzle birlikte konuşun diye...' dedi.



Karadağlı'ya tepki yağarken Yalçın da konuya dair bir mesaj paylaştı.



'LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN'

Nihal Yalçın törenin ardından sosyal medya hesabından “Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!” ifadelerini kullandı.


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