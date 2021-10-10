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Şeyma'dan başörtülü poz!

Tatiline Dubai'de devam eden Şeyma Subaşı, Instagram'da başörtüsü taktığı fotoğrafını "Yallah Şeyma" notuyla paylaştı.

Ekleme: 10.10.2021 - 10:49 Güncelleme: 10.10.2021 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Şeyma'dan başörtülü poz!
Miami-İstanbul arasında mekik dokuyan Şeyma Subaşı, tatiline tam gaz devam ediyor.

Kızı Melisa ile İstanbul'da vakit geçiren Subaşı, ardından soluğu Dubai'de aldı.

Sosyal medya paylaşımlarına ara vermeyen Subaşı, hayatından kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

BAŞINI ÖRTTÜ

Dubai turundan bol bol paylaşım yapan Şeyma Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Kıyafet seçimleri nedeniyle takipçilerinden sıklıkla eleştiri alan Subaşı'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Subaşı fotoğrafının altına “Yallah Şeyma” notunu düştü.


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