Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evlendi!

Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dünyaevine girdi.Üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Çırağan Sarayı'nda yapılacak olan düğününü erteleyen Nazlı Kayı, acı haberden tam 40 gün sonra sessiz sedasız bir şekilde ‘evet' dedi.YALIDA ÖZEL DÜĞÜNÇift, Arzu ile Ömer Sabancı'nın yalısında evlendi.Merakla beklenen yılın düğününden sadece iki fotoğraf sosyal medyaya yansıdı.3 YILLIK BİRLİKTELİKHacı Sabancı, 2020 Kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya, romantik bir akşam yemeğinde tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.