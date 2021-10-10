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Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evlendi!

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı Çırağan Sarayı'ndaki düğünü erteledikten 40 gün sonra Arzu ile Ömer Sabancı’nın yalısında sessiz sedasız dünyaevine girdi.

Ekleme: 10.10.2021 - 10:23 Güncelleme: 10.10.2021 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evlendi!
Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dünyaevine girdi.

Üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Çırağan Sarayı'nda yapılacak olan düğününü erteleyen Nazlı Kayı, acı haberden tam 40 gün sonra sessiz sedasız bir şekilde ‘evet' dedi.

YALIDA ÖZEL DÜĞÜN

Çift, Arzu ile Ömer Sabancı'nın yalısında evlendi.

Merakla beklenen yılın düğününden sadece iki fotoğraf sosyal medyaya yansıdı.



3 YILLIK BİRLİKTELİK

Hacı Sabancı, 2020 Kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya, romantik bir akşam yemeğinde tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.


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