Bülent Ersoy’a hâkimlikten soğuk duş!

Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un sunuculuğunu yaptığı, kısa süre önce yayın hayatına başlayan 'Benzemez Kimse Bize' programından geçtiğimiz günlerde bir son dakika haberi gelmişti. Eğlence programı, ikinci bölümünün ekrana gelmesinin ardından yayından kaldırıldı. Ses sanatçısı Mustafa Keser ise bu durumun suçlusu olarak Bülent Ersoy'u gösterdi ve 'Bütün aksaklıklar Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. Olay yaratacak açıklamalarım olacak' demişti. Mustafa Keser yaşananların perde arkasını Youtube kanalında anlattı.'AHLAKİ YAPIMIZ BİR DEĞİL'Sonunda Keser, sessizliğini bozdu. Usta sanatçı, şunları dile getirmişti: 'Ben Bülent Ersoy ile sahnede hiç çalışmadım ama tabi huyunu, suyunu, sahnede neler yapıyor oradan buradan müzisyenlerden duyarız hep. Yapılan yanlışlar, davranış bozuklukları. Teklif bana yapımcı Polat Yağcı kardeşim tarafından geldiğinde ben pek sıcak bakmadım. 'Polatcığım biz yapamayız' dedim. İnsani yapımız bir değil, ahlaki yapımız bir değil... 'Abi bu çok iyi olacak' dedi. İçimde endişeler olmasına rağmen kabul ettim. Ben düşündüm ki, bu arkadaştan yaşça da büyüğüm, sanatça da büyüğüm. Bizim yanımızda yanlış bir hareket, ters bir hareket yapmaz, musiki açısından da sanat açısından da yapmaz diye düşündüm. Yanılmışım. Elimden geldiğince programı yürütmeye çalıştım, onun açıklarını kapatmaya çalıştım.''SENİ DİVA DEĞİL DİVAN YAPARLAR'Mustafa Keser açıklamaların devamında, 'İlk programda o kadar toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında sanki hizmetçisi var, marabası var gibi muamele etti bana. Ben onan 6-7 yaş büyük bir adamım. Bana oradan 'Keserrrr' diye bağırıyor. Kimsin sen? Ben bu üsluptan rahatsız olduğum için bakmadım. Bir de 'Keser'i çağırdım bakmadı' diyor. Keser senin babanı uşağı mı? Divanın kelime anlamı, sanat dallarında üst düzey olarak bilgi, beceri ve donanıma sahip kadın sanatçıdır. Böyle süperstar gibi bir şey değil bu. Geçmişte Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, İnci Çayırlı, Perihan Altındağ varken Diva'lık sana mı kaldı? Nesrin Sipahi, Gönül Akkor, Emel Sayın, Gönül Yazar... Bunlar varken sana mı kaldı? Seni Diva değil divan yaparlar!' diye konuştu.'KİŞİLİK HAKLARIMA SALDIR SÖZ KONUSU'Usta sanatçı tarafından yapılan açıklamaların ardından Bülent Ersoy İstanbul Adliyesine avukatı aracılığıyla başvuruda bulunarak yayınlanan videonun erişime engellenmesi talebinde bulundu. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sunulan erişim engeli talepli dilekçede söz konusu videoda kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, hakaret kastıyla hareket edildiği ifade edildi. Talebi değerlendiren nöbetçi hâkimlik söz konusu videoda kişilik haklarına saldırı yada hakaret olmadığını ileri sürerek Bülent Ersoy'un talebini reddetti.