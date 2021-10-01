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Beyaz Gazete
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Yeliz Yeşilmen'e 50 bin dolarlık yasak!

İki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile evliliğini bitiren Yeliz Yeşilmen, tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşen boşanmaya ilişkin merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Ekleme: 1.10.2021 - 11:48 Güncelleme: 1.10.2021 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Yeliz Yeşilmen'e 50 bin dolarlık yasak!
2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan Yeliz Yeşilmen'in 11 yıllık evliliği bitti. 42 yaşındaki şarkıcı, sessiz sedasız gerçekleşen boşanma hakkında ilk kez konuştu.

"Kendimize evlilikle ilgili konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşarak boşandık. O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz."

50 BİN DOLATLIK KONUŞMA YASAĞI!
"Birçok şey yaşandı. Bu konuşma yasağını ben koydurdum. Maddeyi delme halinde 50 bin dolar civarında bir bedel var. Size bugün sadece 'boşandım' onu söyleyebilirim."

"Evden ayrılan o oldu, ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım."
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