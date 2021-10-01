Tarkan'dan sürpriz 'Zeki Müren' projesi!

‘Müslüm', ‘Ayla' ve ‘Naim Süleymanoğlu' gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, Türk Sanat Müziği'nin yeri doldurulamaz sanatçısı Zeki Müren'in hayatını çekecek.Başroldeki oyuncunun, filmde şarkıları kendisi seslendireceği için uzun bir süre uygun bir aktör bulunamadı. Sonunda Tarkan'ın kapısını çalan Uslu'nun aylar süren gizli görüşmelerin ardından olumlu yanıt aldığı iddia ediliyor.TARKAN DERS ALIYORİddiaya göre Tarkan, Almanya'da bir oyuncu koçundan ders almak istediği için bir yıl süre talep etti. Bir aksilik olmazsa filmin çekimleri 2023'te başlayacak.