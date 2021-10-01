Ivana Sert avukatına servet ödeyecek!

Son olarak Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Ivana Sert'in eski avukatı Okan Bingül, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 4 sene önce açtığı davada, Sert’in kendisine vekalet ücretini ödemediğini iddia etti.



"VELAKET ÜCRETİ ÖDEMEMİŞTİR"

Mahkemeye sunulan dilekçede, "Davalı Ivana Sert’in müvekkilimi azli, haksız azildir. Müvekkilimi azlederken hiçbir gerekçe sürmediği sabittir. Davalı müvekkilime takip ettiği dava ve icra takip dosyalarından bugüne kadar hiçbir vekalet ücreti ödememiştir. Müvekkilim masrafları dahi kendi karşılamıştır. Müvekkilimin davalıya vermiş olduğu avukatlık hizmeti karşılığında hak ettiği 500 bin 711 lira alacağı bulunmaktadır. 500 bin 711 liralık vekâlet ücretinden şimdilik 10 bin liralık kısmının davalıdan tahsilini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.



DAVA KARARA BAĞLANDI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Duruşmaya, davacı Okan Bingül ile avukatları katılırken, Ivana Sert katılmadı.



Ivana Sert, avukatına 197 bin lira ödeme yapacak #1



VELAKET ÜCRETİ ÖDEMEDİĞİ AVUKATINA, 197 BİN LİRA ÖDEME YAPACAK

Duruşmada beyanda bulunan Okan Bingül’ün avukatı davanın kabulünü, Ivana Sert’in avukatı ise davanın reddini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Sert’in Bingül’e 197 bin lira ödemesine karar verdi.