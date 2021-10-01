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Bülent Ersoy ile Mustafa Keser ortaklığı kısa sürdü...

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in sunduğu ‘Benzemez Kimse Bize’ ikinci haftasında yayından kaldırıldı.

Ekleme: 1.10.2021 - 21:26 Güncelleme: 1.10.2021 - 21:33 / Editör: Ozge Selin
Bülent Ersoy ile Mustafa Keser ortaklığı kısa sürdü...
Sunuculuğunu Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ve ses sanatçısı, Mustafa Keser'in yaptığı ''Benzemez Kimse Bize'' programı Star TV tarafından yayından kaldırıldı.

Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk programın kaldırıldığını doğruladı.

Yıldız Tilbe'nin konuk olarak katıldığı ilk canlı yayın, çok ilginç anlara sahne olmuştu.

Programın açılış konuşmasını yapan Bülent Ersoy'un konuşması ve davranışları, sosyal medyanın gündemine düşerken Ersoy'un sarhoş olarak yayına çıktığı iddia edilmiş, Diva canlı yayında ağzına tek damla içki almadığını heyecanlandığını açıklamıştı.

Programın ikinci bölümünde Şafak Sezer ve Kibariye konuk olmuş, komedyen Sezer canlı yayında Ersoy'a alkolmetre üfletmişti.

Alkol ve içki kelimesinin medyada sürekli gündeme gelmesinin RTÜK'ü harekete geçirdiği dilden dile çok konuşulmuştu.

Son programda Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında soğuk rüzgâlar esmiş, ikili birbirleriyle konuşmazken özellikle programın sonlarında birbirlerinin yüzüne bakmamayı tercih etmiş, programın finalini Keser yapmıştı.

Bülent Ersoy ilk programda mikrofonu açıkken; 'Son program, kovulduk' dediği duyulmuştu. Nitekim programın ömrü de 15 gün oldu.


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