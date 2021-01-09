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Meryem Uzerli doğum yaptı!

Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle yıldızı parlayan 37 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu.

Magazin / 09 Ocak 2021 Cumartesi 18:43
Meryem Uzerli doğum yaptı!

Hamileliğinin 5. ayında müjdeli haberi sevenleriyle paylaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli ikinci bebeğini de kucağına aldı.6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından doğumdan sonra çektirdiği pozları paylaşan Uzerli, "En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" notunu ekledi. Uzerli'nin paylaşımına kısa sürede binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı.
 
Meryem Uzerli, 4 ay önce yaptığı açıklamada "Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. 5 aylık hamileyim. Cinsiyeti kız. Kendi ailemizi kuruyoruz" demişti.
 

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