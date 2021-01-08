Youtuber grubu Kafalar'ın başı derde girdi: '100 bin TL ile 1 gün geçirmek' videosu 5 yıla mal oldu

Paylaştıkları videolar ile popüler olan Kafalar grubu üyeleri Bilal, Atakan ve Fatih '100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek' adlı bir video paylaştı. Videonun paylaşıldığını duyuran grup 'Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL... Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs'ta güzelce ezelim?' ifadelerini kullandı.



SİBER SUÇLARIN RADARINA TAKILDILAR



Sabah'ta yer alan habere göre; Kafalar grubu 2016'nın Aralık ayında yayınlanan bahsi geçen videoyu 4 milyon 907 bin kişi izledi. YouTube'da 1 milyon 280 bin takipçisi olan Kafalar grubunun videosu Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin radarına takıldı. Yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamının yapıldığının belirlenmesinin ardından grubun Twitter hesaplarında incelemeye alındı. Twitter'da kumar sitesinin ismi verilirken, videoda da sitenin isminin görüntüsü yer aldı. Polis, Kaflar grubu üyelerini gözaltına aldı.



'VİDEOYU MENAJERİMİZ YÜKLEDİ'



İfadeleri alınmak için karakola götürülen grup üyeleri, videoyu menajer Arda'nın siteye yüklediğini söyledi. Grup üyeleri verdikleri ifadede şu ifadeleri kullandı: Bilal, Atakan ve Fatih'in Kıbrıs'a giderek video çekip ilgili sitenin reklamını yapmasına menajerleri Arda'nın aracılık ettiğini, sitenin Kıbrıs'ta olması nedeniyle yasal bir sorun yaşamayacaklarını düşündüklerini, Kıbrıs'a gittiklerini ve videoyu çektiklerini; videoda kullanılan paraların gerçek para olmadığını amaçlarının kanallarında 1 milyon aboneye ulaşmak olduğunu, amaçlarının eğlenmek olduğunu, videonun insanları yasa dışı bahis sitelerine yönlendireceklerini düşünmediklerini, videoları ne kadar çok izlenirse takipçi sayılarının artacağını, site ve yetkilileri ile alakalarının olmadığını beyan etti.



5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, grup üyeleri hakkında 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Atakan, Fatih ve Bilal'in 'Kafalar' adı verdikleri sosyal medya sitesinde bir kanallarının bulunduğu, bu kanaldan video paylaşımı yaptıkları, '100.000 TL ile 1 gün geçirmek' adlı videolarında ise şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinden www.be...d.com adlı sitenin reklamını yaptıkları, grubun menajeri olan Arda'nın da videonun çekilmesi öncesinde üyelerle yaptıkları bu reklamda aracılığını yaptığı ve videoyu siteye yüklediği kaydedildi. Bu şekilde ortak suç işleme maksadıyla yasa dışı bahis oynatan bir sitenin reklamını yapan grup üyelerinin 5'er yıla kadar hapisleri isteniyor.