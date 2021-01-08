Evlilik kararını böyle duyurdu!

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma evleniyor. Ünlü güzel, Mustafa Rahman Tohma'dan gelen evlilik teklifine evet dedi.



Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil'den müjdeli haber geldi. Son dönemde geçirdiği sağlık sorunları ile magazin gündeminde yer alan ünlü isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Mustafa Rahman Tohma ile evlilik kararı aldığını sevenlerine duyurdu.



Seren Serengil'in 'Evet dedim' notonu düşerek Instagram story'sinden yaptığı paylaşım işte huzurlarınızda...



ELİ ELİME DEĞMEDEN EVET DEDİM



Paylaşımıyla aldığı kararı duyuran Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma ile arkadaş olduklarını, hislerini bildiğini ancak aralarında bir ilişkinin var olmadığını belirtti. Tohma'nın beklentiye girmeden her zaman yanında olduğunu ve evlilik kararında bu tutumunun etkili olduğunu dile getiren Serengil şu açıklamayı yaptı:



İlk defa ezber bozdum. Sevgili olmadan eli elime değmeden böyle bir süreç yaşamadan evlenme teklifine evet dedim... Etrafımdaki arkadaşlarımın ve sevenlerimin baskısı bu kararı vermemde etkili oldu



BU SEFER EZBER BOZDUM



Ünlü güzel, sosyal medyada yaptığı peş peşe açıklamalarla yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



'Bir kadının yüzünü güldürebilmek, onu mutlu edebilmek, o kadar paha biçilemez bir şeyki, bunu yapabilenin hayatından berekette hiç eksik olmaz... Aşk dünyanın en kuvvetli şeyi gibi gözükse de imkansızı imkanlı hale getirmeye çalışsa da bunu dener ister ama başaramaz. Kısaca aşk; istemek için yeterli, üstesinden gelmek için yetersiz... Ama anlayış, imkansızı istemez uçları sevmez, imkanlı olabilir yolları seçer... Sakindir, sabırlıdır, saygılıdır, beklemeyi birli hiçbir safhasında fırtınalar kopmaz belki o yüzden de evler yuvalar yıkılmaz. Huzur istiyorsan anlayışı seçeceksin, aşk sonradan da gelir ama aşkı doğru seçemediğinde hem aşktan hem huzurdan oluyorsun bana artık huzur anlayış iyi niyet arkadaşlık lazım... Aşkta gelirse başımın üstünde yeri olsun... Bu sefer ezber bozdum.'