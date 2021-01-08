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6 milyon TL için bakın ne yaptı...

TV8'de ekrana getirilen O Ses Türkiye programında Hadise ve Murat Boz ile jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, 2021 yılına oldukça şanslı başladı. Bir eşya markasının yüzü olacağı konuşulan Beyazıt Öztürk'ün 6 milyon TL alacağı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Magazin / 08 Ocak 2021 Cuma 12:21
6 milyon TL için bakın ne yaptı...

Ünlü komedyen ve jüri üyesi olan Beyazıt Öztürk, yeni yıla çok kazançlı girdi. O Ses Türkiye'nin başarılı jürilerinden biri olan Beyazıt Öztürk'e 2021 yılı yaradı.

Bir beyaz eşya firmasının yeni yüzü olan Beyazıt Öztürk’ün 6 milyon TL alacağı iddia edilirken Öztürk’ün reklam çekiminden kareler geldi. Senaryo gereği yaşlandırılmış haliyle kamera karşısına geçen oyuncunun bu hali ‘Milyonluk poz’ dedirtti.

Beyazıt ÖztürkO Ses Türkiye

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