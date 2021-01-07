Ünlü çiftin aşkı alevleniyor

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Erçel yine ilgi odağı oldu. Hande Erçel, kanepeye uzanırken verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. İlk beğenilerden biri, yaz başında birlikte kamera karşısına geçtiği ve adının aşk dedikodusuna karıştığı Kerem Bürsin'den geldi. İkilinin hayranları, yakışıklı oyuncunun mesajına ilginç yorumlar yazdı.



Hande Erçel, kanepeye uzanırken verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. İlk beğenilerden biri, yaz başında birlikte kamera karşısına geçtiği ve adının aşk dedikodusuna karıştığı Kerem Bürsin'den geldi. İkilinin hayranları, yakışıklı oyuncunun mesajına ilginç yorumlar yazdı.

Murat Dalkılıç'tan ayrılan oyuncu Hande Erçel (27) ile kendisinden altı yaş büyük meslektaşı Kerem Bürsin, aksini iddia etseler de aşk yaşadıkları yönündeki haberlerle magazin gündemine gelmeye devam ediyor.



Yakışıklı oyuncunun, yaklaşık üç milyon beğeni alan Hande Erçel'in fotoğrafının altına alev emojisi koyması dikkat çekti.



Bunun üzerine Hande Erçel'in hayranları, 'Ooo enişte hoş geldin', 'Birbirinize çok yakışıyorsunuz', 'Hadi artık aşk yaşayın' şeklinde yorumlar yaptı.



Kerem Bürsin, daha önce güzel oyuncu ile ilişki iddialarını yalanlamış, 'Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum' demişti.











