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İstiklal'de sürpriz evlilik teklifi!

Survivor 2020 2.si olan Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na sürpriz evlenme teklifi! Son dönemde sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı çifti İstiklal Caddesi'nde kameralara yansıdı. Yağcı, sevgilisi Bölükbaşı'na herkesin ortasında sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Magazin / 07 Ocak 2021 Perşembe 09:15
İstiklal'de sürpriz evlilik teklifi!

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı evlilik yolunda! Geçtiğimiz yıl Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da mücadele eden Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nin ortasında evlilik telifinde bulundu.

İstiklal Caddesi'nde diz çöken Barış Murat Yağcı'yı caddeden geçenler videoya aldı. Nisa'nın cevabının ne olduğu bilinmezken mimik ve tavırlarından “hayır” cevabı verdiği düşünülmeye başlandı.

Tv8

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