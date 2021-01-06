Skandal aşk üçgeni!

Kanal D'de yayınlanan Yılmaz Erdoğan'ın yönetiminde yeni oyuncuların ekrana kazandırıldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanınan Oğuzhan Koç büyük ilgi görmüş ve şarkıcılık da yaparak kariyer yelpazesini genişletmişti. Oğuzhan Koç şimdilerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Karmaşık aşk ilişkileri ise gündemi daha da meşgul edecek gibi görünüyor...



Oğuzhan Koç ilk tanınmaya başladığı dönemde Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda birlikte rol aldığı Zeynep Koçak ile aşk yaşıyordu. Uzun yıllar birlikte olan çift evlilik kararı almış ve Bebek'te bir daire tutmuştu.



İddialara göre Oğuzhan Koç, o dönem TV8'de yayınlanan ve birlikte Bana Baba De dizisinde rol aldığı Yağmur Tanrısevsin'e gönlünü kaptırdı. Çıkan haberlere göre; Zeynep Koçak iş için Fransa Cannes'a gitti. Dönüşte sevgilisinin hareketlerinden şüphelendi. Müstakbel eşinin nikahtan kaçması üzerine tartıştılar ve Yağmur Tanrısevsin aşkı ortaya çıktı.



Ancak Zeynep Koçak, çıkan haberlerin ardından açıklama yaparak 'Sevgili basın mensubu arkadaşlarım. Sustukça her gün yeni bir haberle uyanıyorum. Uçsuz bucaksız hayal dünyanız beni gerçekten çok etkiledi' demişti.



Koçak'ın ardında Oğuzhan Koç da bir açıklama yaparak 'Zeynep Koçak'la gazetelerde yazılanlardan çok daha uzun bir süre önce ayrıldık. Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen insanlar olarak, ilişkiye başlarken nasıl bir açıklama yapmadıysak, bitirirken de kendimizi bu konuda bir açıklama yapmak zorunda hissetmedik. 'Ayrıldığımız' dışında bir haftadır hakkımızda çıkan diğer tüm haberler yalan ve dedikodudan ibarettir' ifadelerini kullanmıştı.



Zeynep Koçak ile yollarını ayırdığını duyuran Oğuzhan Koç daha sonra Yağmur Tanrısevsin ile olan aşkını ilan etmişti. Ancak çift 4 yıllık ilişkilerini 2019 yılının Ekim ayında yaptıkları açıklama ile bitirdiklerini duyurmuştu. Tanrısevsin ayrılığından 1 ay sonra 25 Kasım 2019'da Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir bir mekanda eğlenirken görüntülenmiş ancak ikili ilişkileri olmadığını söylemişti.



Yağmur Tanrısevsin, yakın dostu Demet Özdemir'i Oğuzhan Koç ile bir mekanda eğlenmesine dair görüntülerin ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada takibi bırakmıştı. Demet Özdemir de yakın dostu Yağmur Tanrısevsin'i takipten çıkmıştı.



Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ilişkisinin Yağmur Tanrısevsin döneminde başladığı iddiaları gündeme geldi. Zeynep Koçak da yakın arkadaşı Demet Özdemir'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlamasının ardından sosyal medyada takibi bıraktı.