Mehmet Şef'ten Serhat itirafı!

Geçtiğimiz pazar günü final yapan MasterChef'in bu yılki şampiyonu Serhat Doğramacı oldu. Yarışmaya girdiği ilk gün 'Basit bir şekilde birinci olacağım' sözleriyle dikkat çeken yarışmacı, birinciliği göğüslemeyi başardı.



Bir televizyon programına katılan MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, finale kalan Barbaros ve Serhat'ın tabakları hakkında da açıklamalarda bulundu.



'BİR SAAT İÇİNDE ALIŞVERİŞ YAPIP YEMEK HAZIRLADI'



Mehmet Şef, yarışmayı birinci olarak bitiren Serhat Doğramacı'nın MasterChef'e katılma hikayesinden bahsetti. Yalçınkaya, o günü şu sözlerle anlattı:



'Biz içerde yemekteyiz. Artık MasterChef çekimleri için son aşamalardayız. Kadro belirlenmiş durumda. O esnada İrem Bey'e telefon geldi. Dediler ki 'Burada bir çocuk var. Israrla kantinde burada oturuyor. Uzaktan gelmiş'. Biz de yarışmacıları seçtik.'



Ünlü şef, sözlerine; 'Ancak pandemiden dolayı yarışmacıların belirlenen evlerde kalmaları gerekiyordu. Serhat'tan önce seçtiğimiz bir yarışmacı, evde kalamayacağını söyleyerek sözleşmeyi imzalamadı. O zaman da Serhat'ı çağırdık. Son bir saat kala marketten alışveriş yapıp yemek yaptı ve MasterChef'e seçildi' diye devam etti.



'BARBAROS VE SERHAT FİNALDE ŞARTLARINI ZORLADI'



MasterChef finalinde yarışan Barbaros ve Serhat'ın tabaklarını da değerlendiren Mehmet Şef, 'Şöyle bir şey var. Barbaros oradaki son finalde bizim gözümüze batan şey bir lezzet düşüklüğüydü. Görsel olarak da Serhat baya bir öndeydi. Her yemeğin kendine göre klas bir özelliği var. Bu adamlar zaten düz bir tabak getirmez. İkisi de şartları zorlayan yarışmacılar. Biz bir MasterChef ekolü yaratmak için yola çıktık. Şu an o çocuklar çok iyi yerlerde ve biz bununla gurur duyuyoruz' dedi.



LÜKS BİR ARACIN SAHİBİ OLDU



MasterChef 2020 birincisi Serhat Doğramacı, şampiyonluk başarısının yanı sıra lüks bir aracın sahibi oldu.



SERHAT'TAN ŞEFLERE TEŞEKKÜR



Öte yandan Serhat, şampiyonluk paylaşımı sonrası yayınladığı ikinci mesaj da ise jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etmişti.



'Kötü tabak çıkardığımızda üzülen, iyi tabak çıkardığımızda sevinen, gözleri dolan ve yeri geldiğinde ayakta alkışlayan siz üç birbirinden farklı ama kalplerinin temizliği bir olan değerli insanlarla 6 ay geçirmek, beraber gülmek, beraber ağlamak ve bunu milyonlar önünde yapmak... Ne macera ama.'



'Hep doğrularımı ve inandıklarımı savundum bu hayatta ve doğal olarak MasterChef'te. Hiçbir zaman haddimi veya saygı sınırlarını aşmamaya çalıştım. Sizlere karşı da bir hatam olduysa affola, hem değerli şefler hem abiler hemde güzel dostlar oldunuz. 'Biz bu insanlardan eğitim aldık' demenin gururunu yaşarken, siz 'biz bu insanları eğittik' demenin gururunu yaşadınız. Her şey için teşekkürler, ne mutlu bizlere!'



'BAŞARILAR DİLERİM ASLANIM'



Mehmet Yalçınkaya, Serhat'ın son paylaşımına, 'Yolun açık olsun iyi ki seni tanıdık, başarılar dilerim aslanım. Daha nice başarılar kazanman dileğiyle' yorumunu yazmıştı.