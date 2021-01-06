M.Ali Erbil soluğu orada aldı!

Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz 2019'un Aralık ayında doğum yapmıştı. 11 yıl önce evlenen Sezin Erbil ile Evren Yazgan çifti kızlarına Elisa adını vermişlerdi.



Torun sevinci yaşayan Mehmet Ali Erbil karantina günlerinde Elisa'yı ne kadar özlediğini dile getirmişti. Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den son dakika paylaşımı geldi.



Sağlığı giderek iyileşen ve ayaklanan Mehmet Ali Erbil büyük kzıı Sezin Erbil ile torunu Elisa'yı ziyarete gitti. Mehmet Ali Erbil "Canlarımla" dediği paylaşımı ile beğeni topladı.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile vedalaştığı anlar izleyenleri duygulandırdı.



