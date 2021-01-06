Alişan'ın canlı yayında zor anları!

Koronavirüs aşısı için gönüllü olduğunu açıklayan Alişan, canlı yayında aşı oldu.



Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ekrana gelen görüntülerde Alişan, 'Bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim.' dedi.



“HERKES BIKTI KORONAVİRÜSTEN”



Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, 'Ben değil herkes bıktı bu koronavirüsten. Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim.' ifadelerini kullandı.



Şarkıcı, 2021'in ilk gönüllüsü olduğunu da hatırlattı.



SONUÇLARI UYGUN ÇIKMADI



Gönüllü olan Demet Akalın ise sonuçları uygun olmadığı için aşı olamadı.



