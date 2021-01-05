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Ünlü oyuncuya o ülkeden dev teklif!

Hercai dizisinde hayat verdiği 'Miran' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün her hareketi merak ediliyor ve araştırılıyor. Hercai'de Reyyan'ı canlandıran Ebru Şahin ile başrolü paylaşan Akın Akınözü'nün ünü ülke sınırlarını ise aşıyor. Kısa sürede popülerliği yakalayan Akınözü'nün, İsrail’den bir teklif aldığı iddia edildi. Yakışıklı oyuncunun sözleşme imzalarsa önümüzdeki günlerde İsrail’e gideceği belirtildi.

Magazin / 05 Ocak 2021 Salı 13:39
Ünlü oyuncuya o ülkeden dev teklif!

Geçtiğimiz günlerde cuma akşamından pazar gününe alınan Hercai dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin beğenisini kazandı. Hercai'nin ünü ülke sınırlarını aşarken, Akın Akınözü de büyük bir popülerlik elde etti.

Ebru Şahin'le başrol oynayan Akın Akınözü, sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesine sahip. Bu şöhret ise ünlü firmaların dikkatini çekti.

İSRAİL'DEN TEKLİF GELDİ

Cadde'nin haberine göre; İsrail'de en sevilen Türk oyuncuların başında gelen Akın Akınözü'nün, ülkenin popüler giyim markasından teklif aldığı ortaya çıktı.

Oyuncu, pandemi nedeniyle önümüzdeki günlerde firma yetkilileriyle, online bir görüşme gerçekleştirecek.

Akınözü, sözleşme imzalarsa önümüzdeki günlerde İsrail'e gidecek.

İsrail

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