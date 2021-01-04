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MasterChef 2020 şampiyonu belli oldu

MasterChef Türkiye'de finalde Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı yarıştı. Kazanan Serhat Doğramacı oldu.

Magazin / 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:25
MasterChef 2020 şampiyonu belli oldu

MasterChef Türkiye'de finalde Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı yarıştı. Kazanan Serhat Doğramacı oldu. Doğramacı'ya 300 bin TL'lik Jeep verilecek.

Serhat Doğramacı kimdir?

23 yaşındaki genç aşçı Serhat Doğramacı İstanbullu ve MasterChef Türkiye 2020 programına da İstanbul'dan katıldı. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu söyleyen Doğramacı geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon katılmak istediğini belirtti. Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini ekledi. İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip.



Almanya

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