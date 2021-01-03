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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü!

Oyuncu Gonca Vuslateri ve şarkıcı Hakan Altun aşkında ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; ünlü çift, çıkan evlilik haberleri nedeniyle ilişkilerini sonlandırdı. Öte yandan Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırıyla verdiği pozun altına düştüğü not, ayrılık iddialarını iyice güçlendirdi.

Magazin / 03 Ocak 2021 Pazar 19:49
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü!

2020 yılının sonlarına doğru magazin dünyasına bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının bittiği iddia edildi. Vuslateri'nin son paylaşımına yazdıkları ayrılık mesajı olarak yorumlandı. Hakan Altun ilişkilerinde kriz çıktığını doğruladı.İKİLİNİN AŞKLARI KISA SÜRDÜGeçen ay şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu Gonca Vuslateri, 'Çok mutluyuz' açıklamasını yapmıştı. Ünlü çiftin aşkları kısa sürdü.

YENİ YILI GÖREMEDEN BİTTİ

Gonca Vuslateri ile Hakan Altun ilişkisi yeni yılı göremeden bitti. Çift, Magazin D'nin iddiasına göre yollarını ayırdı.İÇ ÇAMAŞIRLI POZ, AYRILIK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİGonca Vuslateri'nin iç çamaşırlarıyla verdiği son pozdaki notu da ayrılık mesajı olarak yorumlandı.

GONCA'DAN UZUNCA BİR MESAJ

Vuslateri paylaşımına şunları yazdı:'Ardından ağlanacak ne varsa ömrümüzde,Tekrar doğuşun sırrı gülümseyen bir yüzde,Uykusuz geceleri içten kemiren hüzün,Bin azabın çarkında gerilmiş ağaran gün;Öpüşler, gözyaşları, vaitler ve hicranlar;O derin sükutların aydınlattığı anlarBir sonsuz uçurumda uyanmış gibi birdenSazlar sustuktan sonra duyulan nağmelerden;Doldurur hiç durmadan uzattığı bu tası,Gül, ey bir âna sığmış ebediyet rüyası!Gül dimdik bu sefer.Kırık bir uddan kovulan Taksim, evsizlere kapı açan meydandır artık.Ve gül şahididir edebiyatın.Bazı şarkılara ismini vermiştir sadeceRuhu sadakadır gönül fakirlerine.Selam olsun Tanpınar.'Ünlü oyuncunun bu paylaşımının altına 'Ayrıldınız mı' yorumları yağdı.

HAKAN ALTUN: KRİZ ÇIKTI

Hakan Altun cephesinden ulaşılan bilgiye göre çiftin ilişkilerinde kriz yaşandı. Dün gece Hakan Altun yakın çevresine resmi olarak ayrıldıklarını söyledi. Yaşanan bu kriz evlilik haberleri yüzünden çıktı.

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