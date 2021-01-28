Jason Statham'dan Türkiye paylaşımı!

Aksiyon filmlerinin yıldız ismi Jason Statham ile dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'yi buluşturan 'Five Eyes' filminin Antalya'daki çekimlerine başlandı.



Birkaç gün önce geldiği ülkemizde gizlilik içerisinde vakit geçiren yıldız aktör, dün 25.6 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından filmle ilgili ilk paylaşımı yaptı.



Jason Statham'ın "Türkiye'deki ikinci haftamız" diyerek paylaştığı filmden kareler, ülkemizin güzel bir tanıtımı oldu.



ÇEKİMLER BÜYÜK GİZLİLİK İÇİNDE



1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanı ve tarihi Kaleiçi'ndeki çekimlerden görüntü alınmasına izin verilmiyor.



YENGE DE GELSEYDİ!



Eski Victoria's Secret mankeni olan ünlü aktörün eşi Rosie Huntington- Whiteley'e sosyal medyadaki Türk takipçilerinden "Yenge keşke sen de ülkemize gelseydin" mesajları yağdı.