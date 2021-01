Emrah bir ilke imza atacak!

Şarkıcı Emrah 'ben gelemem hologramım gelsin' dedi bir ilke imza attı! Dünya starlarının tercih ettiği üç boyutlu hologram teknolojisi, oyuncu ve şarkıcı Emrah'ın da dikkatini çekti. Kendisine gelen tekliflere rağmen uzun süredir televizyon programlarına katılmayan Emrah, lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar verdi.



Hürriyet'in haberine göre; programlara bu yöntemle katılmayı planlayan sanatçı, hazırlıklara başlanması için ekibine talimat verdi. Teknolojinin detaylarıyla ilgili bilgi alan Emrah, aradığını Danimarka'da buldu. Danimarkalı bir firmayla görüşen şarkıcı, holografi yapımı için yakında firma yetkilileriyle bir araya gelecek.



DÜNYA YILDIZLARININ TERCİHİ



Hologram yöntemini daha önce birçok dünya yıldızı kullandı. Madonna, 2006 yılında sanal müzik grubu Gorillaz ile "Hung Up" şarkısında düet yaptı. 2007 yılında Celine Dion, "American Idol" sahnesinde rock'n roll efsanesi Elvis Presley'in hologramıyla "If I Can Dream" şarkısını seslendirdi. 1996'da öldürülen rap'çi Tupac Shakur, bu yöntem sayesinde 2012'de Coachella Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.



BEŞ DAKİKASI 370 BİN LİRA



Üç boyutlu hologram, yüksek maliyetli bir teknoloji. Beş dakikalık bir görüntünün bedeli, yaklaşık 50 bin dolar (370 bin TL).