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Defne Samyeli isyan etti!

Defne Samyeli, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla kendisini icraya vererek haciz işlemleri başlatan ev sahibi Yusuf Araz hakkında sert konuştu: “Tehdit, şantaj karşısında sinmem, geri adım atmam mümkün değil. İki gün önce yapılan işlem etik dışı. Sırf beni küçük düşürmek amaçlı.”

Magazin / 28 Ocak 2021 Perşembe 10:59
Defne Samyeli isyan etti!

DEFNE Samyeli önceki gün haciz şoku yaşadı. İş insanı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla oyuncu ve sunucu Samyeli’ni icraya verip haciz işlemleri başlattı. Araz’ın borcuna karşılık eşyaların bir kısmı haczedilen Samyeli, Hürriyet’e konuştu.


‘İSTEDİĞİM EVİ YAPTIRIRIM İSTEDİĞİMİ YAPTIRMAM’

Ev sahibinin tadilat sözünü yerine getirmediğini iddia eden Samyeli şöyle konuştu: “8 yıldır oturduğumuz Pasifik Konakları’ndaki ev, altyapı olarak çok sıkıntılı bir zeminde. Devamlı su basan bir bölgede, evin yapısında da ciddi izolasyon problemi var. Zaman içinde evle ilgili problemlerin çözüleceğine dair ev sahibinin sözlerine güvendim. Zira sitede başka evleri de var ve onların alt katını kırdırıp yeni baştan yaptırdı. Geçen yıl bir telefon konuşmasında son derece çirkin bir üslupla ‘İstediğim evimi yaptırırım istediğimi yaptırmam, seni de basında rezil ederim” deyip de işi mahkemeye taşıyınca ben de adalet sistemi karar versin istedim.”

Araz’ın bölgede artan ev kiralarını lehine kullanmak istediği için böyle davrandığını öne süren Samyeli, “Evlerin fotoğraflarını basına dağıtıp reklamını yaptılar. Çok sevdiğim komşularım da bu durumdan rahatsız. Aylardır ev sahibi Yusuf Araz ve oğlu Fuat’ın başvurmadığı magazin programı kalmadı. Tehdit, kabadayılık, şantaj karşısında sinmem, geri adım atmam mümkün değil” diye konuştu.

MAHKEME BENİ HAKSIZ BULURSA ÖDERİM

Yapılan haciz işleminin etik dışı olduğunu belirten Samyeli, “Sırf beni küçük düşürmek amaçlı. Bu haberlerle küçük düşmem. Eğer mahkeme benim ödeme yapmam konusunda bir karar verirse bu karara göre ödememi elbette yapacağım. Ama kanuni uyanıklıklarla ailemin yaşadığımız çatı altında rahatsız edilmesine göz yummam. Buna alet olanlarla birlikte ev sahibi Yusuf Araz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.” dedi

TEHDİT EDİLİYORUZ

Yusuf Araz’ın avukatı Iyaz Çimen yapılan haciz işleminin kanunlara uygun olduğunu söyledi: “İki yıl boyunca kira alacağımızı tahsil edememekle kalmayıp tacizci, şovcu ve suçlu gibi ithamlara maruz kalarak suç duyurusu ile tehdit edilmekteyiz. Açık ve bariz bir şekilde kanuni hakkını kullanan bir kimseyi, onun vekilini ve görevini yapan bir memuru; iftira ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle toplum önünde itibarsızlaştıran hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz.”

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